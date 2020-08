Milan, Calabria in uscita: è ballottaggio per il sostituto

MILANO – Il mercato di settembre si avvicina e il Milan continua a lavorare per allestire un organico che possa competere su tre fronti nella prossima stagione. Una delle priorità della dirigenza è rinforzare la corsia destra del reparto difensivo: Andrea Conti resterà, mentre Davide Calabria farà le valigie (piace in Spagna) e occorrerà quindi rimpiazzarlo. In cima alla lista dei desideri ci sono due nomi: Denzel Dumfries del PSV Eindhoven e Serge Aurier del Tottenham. Per entrambi i giocatori il Milan sta dialogando con i rispettivi club e, verosimilmente, sarà uno di loro due il nuovo padrone della fascia destra rossonera. Ma attenzione perché proprio in queste ore sta circolando anche un’altra clamorosa voce per il mercato rossonero. Si parla di un colpo veramente assurdo: ecco cosa sappiamo >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

