Milan-Cagliari: La moviola: giusto il rigore per i rossoneri

MILANO – A san Siro è andata in scena Milan-Cagliari, partita che aveva davvero poco da dire, visto che i rossoblù erano già salvi e i rossoneri hanno visto sfumare l’obiettivo quinti posto.

Partita che nonostante i tre goal messi a segno, ha vissuto momenti anche di grande noia, ma nonostante questo la direzione di gara del sig. Marco Serra è stata praticamente senza macchia: nella prima frazione di gioco sono stati sventolati due cartellini gialli, ai danni di due calciatori del Cagliari, Pereiero al 12′ e Faragò al 45′. In più al 40′ è stata concesso un calcio id rigore ai rossoneri, per tocco di mano in area. Anche in questo caso decisione corretta.

Nel secondo tempo vengono distribuite altre due ammonizioni, una per parte: al 55′ Cragno, per proteste e al 66′ Saelemaekers, per un fallo in ritardo.

Partita che è andata a senso unico e il caldo estivo ha sicuramente influito. Il Milan chiude la stagione 19/20 con una nuova vittoria, dal punto di vista della moviola senza grandi emozioni.

