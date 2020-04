Milan, Bonera verso l’addio: il Villareal lo vuole come dirigente

MILANO – Le strade del Milan e di Daniele Bonera potrebbero separarsi di nuovo e, l’ex difensore, sembra vicino al ritorno in Spagna per un ruolo da dirigente. Attualmente Bonera fa parte dello staff tecnico di Stefano Pioli, ma secondo il quotidiano ‘Repubblica’ sarebbe concreta la possibilità che torni al Villareal, club nel quale ha militato per quattro stagioni da calciatore. La società spagnola sta infatti cercando un direttore sportivo per sostituire Ortega, e avrebbe individuato proprio in Bonera il profilo più adatto.

