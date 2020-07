Milan-Bologna, Paquetà in dubbio: le ultime

MILANO – Giornata decisiva per capire se Lucas Paquetà potrà prendere parte alla prossima sfida di campionato, in programma domani sera col Bologna. Il centrocampista brasiliano, reduce da un infortunio ad un ginocchio, ieri ha svolto alcune terapie e nell’allenamento odierno mister Pioli deciderà se inserirlo nella lista dei convocati. In tal caso, tuttavia, Paquetà inizierebbe comunque dalla panchina.

