Milan-Bologna: i precedenti fra Pioli e Mihajlovic

MILANO – Questa sera si affrontano a San Siro due tra le squadre italiane più in forma del momento. Il Milan vuole continuare la sua rincorsa al quinto posto, mentre il Bologna ha ormai abbondantemente consolidato la salvezza e, a livello di risultati, non ha più nulla da chiedere al campionato. La sfida sarà anche tra due allenatori che stanno facendo ottime cose: Stefano Pioli e Sinisa Mihajlovic. Tuttavia, mentre il primo sa già che la prossima stagione non siederà più sulla panchina del Milan, il secondo porterà avanti il suo lavoro su quella bolognese.

I PRECEDENTI – Il bilancio tra i due tecnici vede in vantaggio quello rossonero, con quattro vittorie a tre rispetto al serbo. L’ultima vittoria di Mihajlovic risale al novembre 2015, quando alla guida del Milan si impose per 3-1 contro la Lazio di Pioli. Inoltre, Pioli ha vinto otto volte su tredici contro il Bologna, al contrario Mihajlovic non ha mai battuto il Milan in dodici occasioni, totalizzando sette sconfitte e cinque pareggi.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live