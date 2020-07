Milan-Bologna, goleada rossonera: 5 a 1 e tutti a casa

MILANO – Pioli contro il suo passato, ma anche Mihajlovic contro il suo: tutto questo è Milan-Bologna. I rossoneri vogliono vincere questo match per avvicinarsi alla Roma, attesa domani sera dal difficile match contro l’Inter. La squadra di Stefano Pioli parte subito a razzo, tanto da passare in vantaggio già al 9 minuto con Saelemaekers, ottimamente servito da Theo Hernandez. Per il giovane esterno è il primo sigillo in Serie A in appena 9 presenze. Il tecnico felsineo non è felice dello spazio lasciato all’ex Real Madrid. Il Milan gioca in sicurezza: in meno di quindici minuti ha avuto 3 occasioni da gol limpide, l’ultima con Calhanolgu imbeccato da Ante Rebic. Il tiro del turco è stato vanificato, però, da Skorupski. E’ palese come ogni volta che i rossoneri accelerano, riescono a mettere in difficoltà il Bologna. Il Milan provare a congelare il match andando al doppio vantaggio. E al 24esimo ci riesce con Calhanoglu,il quale sfrutta un clamoroso errore di Skorupski: il portiere del Bologna rinvia la sfera sui piedi del turco che, dagli 11 metri, fa partire una fucilata che non perdona il polacco. I rossoblu, una volta subìto, il doppio svantaggio riescono a farsi vedere dalle parti di Donnarumma, fino a quel momento spettatore non pagante della partita. A fine frazione il Milan ha l’occasione per chiudere la partita e il Bologna di riaprirla. Prima Kessié, in contropiede, colpisce il palo e sul ribaltamento di fronte Orsolini mette al centro un’ottima palla che però non trova nessuno dei suoi in area. Il Milan vuole il 3 a 0 e chiudere la partita nella prima frazione ma spesso manca l’ultimo passaggio. E la beffa è dietro l’angolo: dal nulla arriva dall’estremo oriente: infatti Tomiyasu viene servito da Poli e il 14 rossoblu dopo aver mandato a vuoto Theo Hernandez e Romagnoli lascia partire un mancino all’incrocio dei pali. Donnarumma è costretto a raccogliere la palla dalla sua rete. Il miglior primo tempo dei rossoneri post lockdown finisce sul 2 a 1 per i rossoneri. A inizio frazione il Milan sembra aver subìto la botta del gol: il Bologna sembra essere più sicuro e più cattivo, ma i rossoneri decidono di ammazzare il match segnando subito il terzo gol con Bennacer. Il Milan sembra essere sazio, ma il Bologna ci crede senza però aver fatto i conti con la fame della squadra di Pioli. Infatti al 56esimo Ante Rebic si ritrova a tu per tu con Skorpuski ed è a 4 a 1. Sinisa dà inizio alla girandola dei cambi: Mbaye per Tomiyasu, Corbo per Danilo e Baldursson per Dominguez. Anche Pioli decide di fare qualche sostituzione: fuori Ibrahimovic, Saelemaekers e Calhanoglu dentro Bonaventura, Krunic e Rafael Leao. Il Milan continua a sfiorare il 5 a 1: buona l’occasione capitata al portoghese, servito da Rebic. Sinisa Mihajlovic non si arrende e prova ad uscire con orgoglio da San Siro inserendo Svanber per Orsolini e Skov Olsen per Soriano. Il Milan gioca in scioltezza ma la sicurezza è cattiva alleata, anche con tre reti di vantaggio: Kjaer sbaglia il passaggio per Gigio, e Skov Olsen viene toccato in area per l’arbitro è punizione a due. Sul tiro si esalta Donnarumma. Ancora cambi per il Milan: out Bennacer dentro Biglia e poco dopo spazio al giovane Colombo che fa rifiatare Ante Rebic, rinato dall’arrivo di Ibra. Negli ultimi minuti Leao serve Calabria che batte Skorupski: 5 a 1 finale. Il Milan schianta dunque un Bologna troppo brutto per essere vero.

