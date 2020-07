MILANO – L’Associazione Italiana Arbitri ha diramato le designazioni per la trentaquattresima giornata di Serie A. La sfida fra Milan e Bologna, in programma domani sera allo stadio San Siro, sarà diretta da Davide Massa della sezione di Imperia. Gli assistenti saranno Bresmes e Imperiale, il IV Uomo Ghersini. VAR Nasca e AVAR Alassio.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...