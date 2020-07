Milan-Bologna – Calhanoglu: “Giochiamo anche per Pioli”

MILANO – Dopo la rotonda vittoria per 5-1, in Milan-Bologna, Hakan Calhanoglu si è presentato ai microfoni di Dazn. Ecco che cosa ha detto il numero dieci del diavolo:

«Sono contento, dobbiamo continuare così. Abbiamo giocato tante partite con lo stesso modulo, adesso è importante continuare sulla stessa strada. Abbiamo creato tante occasioni e trovato i goal. Pioli? Mi ha cambiato tanto ma mi lascia giocare come voglio in campo, parliamo sempre, dentro e fuori dal rettangolo di gioco . Sono contento, io gioco anche per lui, perché una persona importante, non solo per me, ma per tutta la squadra».

