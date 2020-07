Milan-Bologna, Bennacer e Saelemaekers tornano dal primo minuto

MILANO – E’ già vigilia in casa rossonera; domani si torna in campo per il trentaquattresimo turno di campionato contro il Bologna a San Siro. Stefano Pioli ritrova Alexis Saelemaekers, squalificato nella scorsa partita. Anche Ismael Bennacer dovrebbe tornare titolare: con il Parma era partito dalla panchina ma per domani è pronto a riprendersi la cabina di regia. In difesa Davide Calabria scalda i motori per prendere il posto di Andrea Conti, mentre davanti potrebbe riposare Zlatan Ibrahimovic, sempre titolare nelle ultime quattro sfide. Di seguito, la probabile formazione rossonera.

(4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Saelemaekers, Calhanoglu, Bonaventura, Rebic.

