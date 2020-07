MILANO – Siamo già alla vigilia di un altro turno di campionato: domani infatti il Milan sfiderà il Bologna di Sinisa Mihajlovic a San Siro. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, parlerà in conferenza stampa alle 14 per presentare la partita, mentre la squadra svolgerà l’allenamento di rifinitura a Milanello alle ore 18.

