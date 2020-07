Milan-Bologna, a commentare la partita ci sarà un ex attaccante rossonero

MILANO – Alessandro Matri, ex centravanti rossonero, ha da poco appeso gli scarpini al chiodo e questa sera farà il suo esordio da commentatore, proprio in occasione di Milan-Bologna, ai microfoni di DAZN. Matri ha anche ripercorso alcune tappe della sua carriera da calciatore in un’intervista rilasciata al quotidiano La Gazzetta dello Sport.

LE SUE PAROLE – “Cagliari-Sassuolo è la sfida del mio cuore. A Cagliari sono nato, a Sassuolo sono morto. De Zerbi ha lavorato due anni per arrivare a questo livello e ora la squadra gioca a memoria. E’ bello perché la società lo merita: è seria, ambiziosa e ti fa stare benissimo. Il Cagliari è un club che ha investito e ha fatto una gran bella squadra. E’ partito forte, ma ora patisce gli infortuni e l’assenza di Nainggolan fino alla fine del campionato peserà parecchio. Allegri è l’allenatore che mi ha lanciato e fatto esprimere al meglio, poi al Milan è stata colpa mia…”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live