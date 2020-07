Milan-Atalanta: Pioli recupera Kjaer e scommette su Biglia, Gabbia e Laxalt.

MILANO – Tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Milan e Atalanta. Un match importantissimo per entrambi i club: i rossoneri vogliono mettere pressione alla Roma e cercare di evitare i preliminari di Europa League, i bergamaschi, invece, puntano al secondo posto in classifica continuando a coltivare il sogno scudetto. Pioli, senza Romagnoli, Theo Hernandez e Bennacer è in piena emergenza difensiva. Gasperini invece lascia in panchina Pasalice e Murile. Davanti a spazio a Gomez, Malinovskyi e Zapata.

Ecco le formazioni complete:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Gabbia, Kjaer, Laxalt; Kessie, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

A disposizione: Begovic, Donnarumma A., Duarte, Bonaventura, Brescianini, Krunic, Olzer, Paquetà, Castillejo, Colombo, Leao, Maldini.

All.: Stefano Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Sutalo, Czyborra, Palomino, Castagne, Bellanova, Tameze, Pasalic, Da Riva, Muriel, Colley.

All.: Gian Piero Gasperini.

