Milan – Atalanta, la partita degli ex

MILANO – Questa sera il Milan affronterà, tra le mura amiche di San Siro, l’Atalanta di Gasperini, in un match tra due delle squadre più in forma del campionato. Un dato interessante della partita sono il numero dei giocatori che hanno vestito le due maglie: ben 6. In casa Milan ad aver vestito in passato la maglia dei bergamaschi sono Conti, Kessiè, Bonaventura e Simon Kjaer. Mentre i nerazzurri che hanno vestito quella rossoneri sono Pasalic e Caldara. Quest’ultimo tornato a Bergamo a gennaio proprio dal Milan.

