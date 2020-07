Milan-Atalanta, i precedenti con l’arbitro Doveri

MILANO – Milan-Atalanta, sfida in programma domani sera e valida per il terzultimo turno di campionato, sarà diretta dall’arbitro Daniele Doveri di Roma. I precedenti della squadra rossonera sono piuttosto positivi: 12 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte in 18 incontri. Anche l’Atalanta ha complessivamente un buon bilancio con questo fischietto: 11 vittorie, 5 pareggi e altrettante sconfitte. Doveri, inoltre, ha già arbitrato una partita fra queste due squadre, proprio a San Siro, nel settembre 2018: in quell’occasione finì 2-2.

Ma attenzione perché adesso stanno circolando notizie completamente nuove per il mercato rossonero. Un bomber per Pioli: spuntano due nomi pesantissimi e totalmente a sorpresa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live