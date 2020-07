Milan, assenze pesantissime contro l’Atalanta

MILANO – Archiviato il successo ai danni del Sassuolo, valso l’aritmetica qualificazione in Europa League con tre turni d’anticipo, il Milan è tornato subito al lavoro nel proprio centro sportivo per preparare la prossima sfida, in programma fra due giorni a San Siro contro l’Atalanta. Sarà la partita fra le due squadre più in forma di tutta la Serie A: non a caso soltanto Milan e Atalanta sono ancora imbattute da quando è ripartito il campionato.

ASSENZE – Tra le fila rossonere si registrano assenze pesantissime. Theo Hernandez ed Ismael Bennacer non ci saranno per squalifica: entrambi erano diffidati e si sono fatti ammonire ieri sera. Oltre a loro due, mancheranno con ogni probabilità anche Alessio Romagnoli e Andrea Conti, usciti per infortunio nel primo tempo contro il Sassuolo. Nell’Atalanta, invece, non sarà presente in panchina Gian Piero Gasperini, a causa dell’espulsione rimediata nella gara col Bologna.

