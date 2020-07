Milan, arriva un giovane calciatore svedese

MILANO – Lukas Bjorklund, trequartista svedese classe 2004, sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Un investimento fatto in ottica futura, permettendo al ragazzo di crescere nella primavera rossonera guidata da Federico Giunti, prima del grande salto nella squadra maggiore qualora non deludesse le aspettative che il club ha su di lui. Bjorklund, assieme al suo agente Ariatti, si è recato poco fa a Casa Milan per andare a firmare il contratto.

