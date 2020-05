Milan, anche Kessié è rientrato in Italia

MILANO – La squadra adesso è al completo. Franck Kessié, ultimo calciatore del Milan che era rimasto ancora all’estero, è tornato finalmente in Italia. Il centrocampista ivoriano, rientrato in patria all’inizio della quarantena, non trovava voli che potessero riportarlo nel nostro Paese. Stando però a ciò che riferisce TMW, il classe ’96 è riuscito a rientrare e adesso tutti i giocatori rossoneri sono a Milano.

