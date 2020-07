Milan, almeno due reti in quattro trasferte consecutive: non accadeva da sette anni

MILANO – Si è completamente rigenerata la vena realizzativa dei giocatori rossoneri con la ripartenza della stagione. Quello del Milan era uno dei peggiori attacchi del campionato prima della pausa, mentre ora segna in ogni partita. Dalla ripresa, infatti, oltre a non aver mai perso (quattro vittorie e due pareggi), la banda Pioli ha segnato la bellezza di diciassette gol. C’è anche un altro dato che può far sorridere: nelle ultime quattro trasferte consecutive, contro Lecce, Spal, Lazio e Napoli, il Milan ha realizzato almeno due centri. Come sottolinea Opta, non accadeva dal 2013.

