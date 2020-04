Milan, 42 anni fa l’esordio in Serie A di Baresi: “I ricordi tornano”

MILANO – Il 23 aprile del 1978, Franco Baresi, allora diciassettenne, faceva il suo debutto in Serie A con la maglia che ha indossato per tutta la carriera: quella del Milan. A distanza di quarantadue anni, la leggenda rossonera ha voluto ricordare quel giorno tramite un messaggio scritto su Twitter: “Mai potrò rivivere quei momenti, di tanto in tanto i ricordi tornano o c’è chi te li fa ricordare”.

