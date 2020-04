Milan, 3 giovani italiani sul taccuino di Gazidis

MILANO – Il Milan vuole ripartire dai giovani e il panorama calcistico italiano ne offre alcuni molto interessanti. Fra tutti spicca Sandro Tonali, il quale ha mostrato il suo grande talento già al suo primo anno in Serie A, con la maglia del Brescia. Un altro profilo molto gradito alla dirigenza rossonera è quello di Andrea Scamacca, centravanti classe ’99 di proprietà del Sassuolo e in prestito all’Ascoli. Infine, anche il nome di Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, è presente sulla lista dei desideri di Gazidis.

Tre giocatori giovanissimi e italiani, su cui il Milan vorrebbe basare il nuovo progetto che, una volta per tutte, deve portare alla rinascita del club. Certo, acquistarli sarà molto complicato, sia per i costi che per l’agguerrita concorrenza, ma se il club sarà bravo a vendere, potrà avere la liquidità necessaria per provare a centrare questi colpi di mercato.

