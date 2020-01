Mihajlovic: “Ibrahimovic con noi si sarebbe divertito di più. Ma capisco la sua scelta”

MILANO – L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, è stato ospite di Verissimo. Tra gli argomenti affrontati dal tecnico serbo c’è stato anche quello di Ibrahimovic, cercato dagli emiliani prima che lo svedese firmasse con il Milan. Ecco le sue parole: “Ibra è come un fratello, da giocatori ci siamo anche scontrati, poi dopo siamo diventati amici. Mi è dispiaciuto che non sia venuto qui ma capisco la scelta del Milan, anche se da noi si sarebbe divertito di più. Abbiamo un carattere molto simile e molto forte. Sono contento sia tornato in Italia, speriamo solo che contro di noi non possa giocare a causa di qualche ammonizione, così avremo un problema in meno!”