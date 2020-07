Mihajlovic: “Ibra a Bologna? Non so cosa accadrà in futuro”

MILANO – Nella conferenza stampa odierna, l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, corteggiato proprio dalla società emiliana prima che tornasse al Milan: “Quando giocavo nell’Inter e lui nella Juve in campo abbiamo litigato, poi quando è venuto a Milano abbiamo fatto amicizia, complice l’origine slava che ci accomuna. Non lo so cosa succederà l’anno prossimo, al di là di tutto l’amicizia rimarrà. Speriamo che domani abbia un occhio di riguardo verso di me che sono un povero malato (ride, ndr)…”.

