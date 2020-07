Mihajlovic: “Entrambe le formazioni stanno bene, ma noi non abbiamo nulla da perdere”

MILANO – Domani sera il Milan affronterà il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic. Ecco cosa ha detto l’ex giocatore di Lazio e Inter in conferenza stampa sulla partita: “Quale sarà la zona di campo con i duelli decisivi? Tutte posso essere decisive. È una partita per la quale abbiamo poco tempo per la preparazione ma come noi anche loro. Noi sappiamo quello che dobbiamo fare, andiamo lì per fare la nostra partita. I rossoneri stanno bene ma anche noi stiamo bene. Non abbiamo nulla da perdere“.

