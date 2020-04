Mexes svela: “Ecco perché ho lasciato il calcio”

MILANO – L’ex difensore francese Philippe Mexes, il quale ha vestito anche la maglia del Milan, ha spiegato ai microfoni del sito ufficiale della Roma il motivo per cui ha deciso di lasciare il calcio giocato: “Mi sono ritirato da un giorno all’altro perché mi sono stufato dell’ambiente, di tutto quello che c’è intorno, ma anche tra noi calciatori. Pensi di avere amici, invece sono soltanto colleghi. A Roma eravamo veramente tutti amici, questa è stata una cosa che non ho più vissuto altrove e per questo ho smesso. Non voglio vendermi andando a giocare a Dubai o Shangai; preferisco stare a casa con la mia famiglia”.

