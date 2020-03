Messi: “E’ il momento di essere responsabili e restare a casa. Sono vicino a chi soffre”

MILANO – Anche il Pallone d’Oro Lionel Messi, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto scrivere un messaggio di sostengo a tutti coloro che stanno combattendo contro il Coronavirus: “Sono giorni complicati per tutti. Viviamo preoccupati per ciò che sta accadendo e sono vicino a coloro che ne stanno vivendo il peggio, o perché il virus ha colpito direttamente loro o la loro famiglia, o perché stanno lavorando in prima linea per combatterlo negli ospedali e nei centri sanitari. Voglio manifestare la mia solidarietà. La salute deve sempre venire prima. È un momento eccezionale e ognuno di noi deve seguire le istruzioni delle organizzazioni sanitarie e delle autorità pubbliche. Solo in questo modo possiamo combatterlo efficacemente. È il momento di essere responsabili e rimanere a casa, approfittando di questo periodo per stare insieme alle nostre famiglie. Un abbraccio e speriamo di poter uscire da questa situazione il prima possibile”.

