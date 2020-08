Messi, col Barcellona è scontro totale

MILANO – E’ un vero e proprio caso ormai quello tra Lionel Messi e il Barcellona. L’attaccante argentino ha comunicato la scelta di andare via, ma è ancora sotto contratto con la società catalana che, dal canto proprio, non ha alcuna intenzione di cederlo. Anzi, stando a quel che riporta ‘El Chiringuito’, il Barça vorrebbe diramare un comunicato ufficiale per ribadire l’incedibilità del classe ’87. A questo punto è molto probabile che si proceda per vie legali, in quello che è diventato uno scontro a tutti gli effetti tra il Barcellona e il suo giocatore più rappresentativo, che ha vestito la maglia blaugrana per ben vent’anni. Nel frattempo, Manchester City, Psg e Inter sono pronte a darsi battaglia sul mercato per accaparrarsi Lionel, con il club inglese attualmente favorito.