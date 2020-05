Mertens al Milan? Il Napoli vuole sostituirlo con…Ibra!

MILANO – Secondo indiscrezioni lanciate nelle ultime ore dai media spagnoli, il Milan sarebbe molto vicino ad un accordo con Dries Mertens per la prossima stagione. L’attaccante belga, in scadenza col Napoli a fine giugno, sembra essersi convinto a non rinnovare e il Milan è pronto a metterlo sotto contratto. Tuttavia, Zlatan Ibrahimovic potrebbe fare il percorso inverso. Stando infatti a quel che riferisce ‘7Gold’, Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, vorrebbe sostituire Mertens proprio con il centravanti svedese che, dal canto suo, non rinnoverà col Milan. Ibra era già stato cercato dal club partenopeo prima che tornasse a Milano e la possibilità di giocare un altro anno in Italia, all’ombra del Vesuvio, potrebbe convincerlo a rimanere in Serie A.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...