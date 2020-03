Mercato, Giampaolo e Rangnick: ecco le cause della rottura nel Milan

MILANO – Tra i motivi della rottura tra Boban e Maldini con Ivan Gazidis ci sarebbero le scelte di mercato. Infatti i responsabili dell’area tecnica del Milan volevano portare in rossonero giocatori di esperienza da affiancare ai più giovani, senza dimenticare la scelta di puntare su Marco Giampaolo. I due ex giocatori Milan però non avrebbero gradito la scelta dell’ex dirigente dell’Arsenal di contattare Ralf Rangnick per la prossima stagione senza essere stati avvisati.

