Mercato, ecco le date ufficiali delle prossime due sessioni

MILANO – Ora è ufficiale: la prossima sessione di calciomercato si svolgerà tra settembre e ottobre, mentre quella invernale rimane stabilita per gennaio. Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito internet, la Figc ha reso note le date delle prossime due campagne acquisti: “Il Consiglio Federale ha stabilito i termini di tesseramento per la prossima stagione sportiva: dal 1 settembre al 5 ottobre 2020; dal 4 gennaio al 31 gennaio 2021“.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live