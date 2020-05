Menez: “Vi svelo perché ho lasciato il Milan, mi sono comportato da…”

MILANO – In una diretta social con l’ex portiere Sebastian Frey, l’attaccante francese Jeremy Menez ha parlato anche del suo rapporto con Vincenzo Montella, tecnico che lo ha allenato alla Roma e al Milan: “Non c’è mai stata una gran sintonia, ma sempre massimo rispetto. Purtroppo al Milan mi sono comportato veramente da coglione, perché sono rimasto ai tempi della Roma invece di ripartire con un nuovo rapporto con lui. Abbiamo litigato per colpa mia e così ho deciso di lasciare il club rossonero”.

