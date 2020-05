Menez: “Ringrazierò sempre Inzaghi. Con Mihajlovic ho litigato da uomo a uomo”

MILANO – L’ex attaccante rossonero Jeremy Menez, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’: “Da tutte le parti ho lasciato qualcosa di buono, questo mi fa piacere. Roma e Milano sono due città differenti e anche i club lo sono. Il Milan sappiamo tutti cosa rappresenti per il calcio italiano, ma la Roma ha qualcosa di speciale. Non posso paragonarle, sono stato bene in entrambe le squadre”.

SU MIHAJLOVIC – “All’inizio lui mi dava fiducia, ma poi io ho fatto il coglione. Abbiamo anche litigato, ma da uomo a uomo. Gli mando un grande abbraccio”.

SU MONTELLA: “L’ho conosciuto a Roma da calciatore e un po’ da allenatore. Non abbiamo mai avuto un gran rapporto. Quando lui è arrivato al Milan rimanevo un po’ distante, ho sbagliato e ho scelto di andare via”.

SU INZAGHI – “E’ venuto a Ibiza per parlare con me e spiegarmi il progetto del Milan. Ho un ricordo bello di lui e lo ringrazio molto. Ha fatto l’allenatore del Milan in un momento difficile e il club rossonero sta ancora facendo fatica”.

