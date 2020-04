Menez: “Al Milan la mia migliore stagione, ma in carriera potevo fare di più”

MILANO – In un’intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Jeremy Menez, ex attaccante del Milan, ha ripercorso la sua carriera: “Potevo fare molto di più, ma non ho lavorato abbastanza. Pensavo bastasse il talento, ma non era così. Negli allenamenti dicevano che ero forte come Kakà, poi in partita avevo qualche pausa. Il miglior Menez si è visto nel Psg e nel Milan, stagione 2014/2015. Segnai 16 gol da centravanti, un ruolo che non avevo mai svolto. Fu un’idea di Inzaghi. Peccato per l’annata storta, ma la colpa non fu solo di Pippo”.

