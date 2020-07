MILANO – L’ex centravanti rossonero Alessandro Melli, contattato da TMW Radio, si è espresso sul lavoro che sta svolgendo Pioli sulla panchina del Milan: “Sono amico di Stefano, lo conosco da tempo, spero che possa rimanere. Ha fatto un buon lavoro, ma vanno migliorate la rosa e la società. Da sempre, nel calcio, se non hai una proprietà di un certo livello non riesci a vincere”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...