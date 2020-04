Melissa Satta: “Amo il Milan, ma mio figlio gioca nell’Inter”

MILANO – Intervistata da Sportmediaset.it, Melissa Satta, compagna dell’ex calciatore milanista Boateng e di nota fede rossonera, ha parlato del figlio Maddox: “Lui futuro attaccante? Gli piace fare gol, ma ogni tanto gli piace anche mettersi in porta. Come sapete io tifo Milan, amo andare a vedere le partite e tifare. Vi svelo una cosa: Maddox gioca nell’Inter. Però ci sta: è il bello dello sport. San Siro? Mi dispiacerebbe tantissimo se venisse abbattuto. Capisco che si debba andare avanti, ma quello stadio ha qualcosa di speciale che è difficile sostituire”.

