Maxi Lopez, retroscena su Dinho: “Un giorno mi sfondò la porta di casa per portarmi fuori…”

MILANO – Maxi Lopez, ex centravanti rossonero, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Mundo Deportivo ha svelato un retroscena su Ronaldinho, relativamente al periodo in cui giocavano entrambi nel Barcellona: “Una volta rientrai a casa e lui diede un calcio alla porta per entrare e portarmi fuori. Mi portò fuori a cena e in giro per conoscere la città. Ronaldinho è sempre stato così, sapeva coinvolgere tutti i compagni di squadra fuori dal campo con la sua irrefrenabile gioia e la sua voglia di vivere. Avevamo formato davvero un bel gruppo, con cui sono ancora oggi in contatto”.

