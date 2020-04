Maxi Lopez: “Al Milan esperienza incredibile, rifiutai di andare in Premier League”

MILANO – In un’intervista rilasciata a Sky Sport, Maxi Lopez, ex attaccante del Milan oggi in forza al Crotone, ha ricordato la sua avventura all’ombra del Duomo: “E’ stata un’esperienza incredibile. Quando sono partito da Catania, ho firmato il contratto appena arrivato in albergo. In quel momento il Milan cercava anche un altro centravanti e stava trattando Tevez. Braida mi disse che avremmo dovuto aspettare un paio di giorni per la presentazione, perché c’era una trattativa anche per Carlos. I due giorni diventarono una settimana. Avevo una proposta anche dalla Premier League, però avevo già firmato col Milan e non vedevo l’ora di cominciare quell’avventura”.

