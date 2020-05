Mauri: “Pioli ha esperienza, se ne frega delle voci su Rangnick”

MILANO – Intervistato da Gazzetta Tv, Stefano Mauri, ex capitano della Lazio che ha lavorato per due anni di seguito con Stefano Pioli, ha commentato le voci sul probabile approdo di Ralf Rangnick sulla panchina rossonera: “Credo che Pioli abbia abbastanza esperienza per fregarsene. Sa benissimo che il ruolo dell’allenatore è particolare: si è sempre sotto esame. Il Milan lo ha preso per risalire in classifica e secondo me sta facendo un ottimo lavoro, anche se i risultati sono un po’ altalenanti. Si vede che il gruppo segue le sue idee e che si sta ricompattando. Il mister è bravo a non pensare alle voci di mercato”.

