Massaro: “La Champions del ’94? Galliani ancora oggi mi dice che…”

MILANO – Il 18 maggio del 1994 il Milan vinceva la Coppa dei Campioni ad Atene, battendo in finale il Barcellona con un sontuoso 4-0. Il club rossonero, tramite il proprio sito ufficiale, ne ha parlato con Daniele Massaro, autore quella sera di una doppietta: “Il 1994 è stato un anno straordinario. Fare due gol in finale di Champions non capita a molti, per di più contro un avversario così forte. Non so se sia stato più importante il primo o il secondo gol, ma ciò che ha fatto la differenza è indubbiamente la mentalità: quella che ci ha permesso di non fermarci sul 2-0. La stranezza è che ho segnato due gol di sinistro, che non è il mio piede migliore”.

I FESTEGGIAMENTI – “Salire quelle scale sapendo di aver vinto quel trofeo è una gioia indescrivibile. Mi ricordo un abbraccio con Galliani, che ancora oggi ringrazio. Ogni tanto mi ripete: ‘Tu hai fatto due gol nella finale di Champions, sei un grande’. Lo ringrazierò sempre”.

