Massara: “Ibra? Sento spesso Raiola” E su Donnarumma e Calhanoglu…

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il d.s. del Milan Massara. Ecco cosa ha detto nel prepartita di Samp-Milan:

Sul rinnovo di Ibra – “Ci vediamo tutti i giorni con Ibra. Stiamo parlando con Raiola, vogliamo discutere serenamente e lontani dai riflettori. Ci sono tante cose da valutare, anche lo spirito di Ibra di proseguire in questa bellissima avventura che è stata estremamente positiva. Siamo tutti felicissimi e anche lui lo è“.

Più facile il rinnovo di Donnarumma o quello di Ibrahimovic: “Sono situazioni diverse, che per motivi differenti presentano delle particolarità. Ma vogliamo trovare una soluzione positiva per entrambi e anche per noi”.

Sulle tempistiche – “Donnarumma il contratto ce l’ha, ma va trovata un’intesa per costruire un futuro insieme. Su Ibra, invece, ci sono tempi più ristretti”.

Sul rinnovo di Calhanoglu – “Siamo felici di quello che sta facendo. Sta esprimendo tutto il suo potenziale e anche per lui dobbiamo parlare con il suo agente, ma lo stiamo già facendo”.

