Massara: “A centrocampo servono rinforzi, interverremo sul mercato”

MILANO – Rinforzi in vista per il Milan a centrocampo. A dichiararlo è Frederic Massara, direttore sportivo del club meneghino, il quale assicura che sul mercato verrà rimpolpata la mediana: “Sappiamo che servono innesti a metà campo, anche numericamente dato che dovremo giocare ogni tre giorni. Bennacer e Kessié hanno svolto una stagione straordinaria, facendo grandi progressi anche grazie a mister Pioli. Tuttavia sul mercato occorre intervenire per aggiungere qualche tassello ed ampliare il reparto”.

