Martinez: “Gazidis ha una filosofia folle. E prende 4 milioni netti”

MILANO – Ai microfoni di “Radio Sportiva” è intervenuto Antonello Martinez, il quale ha commentato il momento del Milan. Ecco cosa ha detto: “Gazidis a mio giudizio non è assolutamente adatto, prende 4 milioni netti e ha una filosofia semplicemente folle come quella degli under 23. La prova provata di questa palese incapacità di gestire una squadra di calcio è la questione Ibrahimovic quando è arrivato si è visto un Milan nuovo, soprattutto dal punto di vista del carattere, e forse Gazidis non lo ha capito“.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live