Marchisio: “Ammiro il Milan, è la più grande società italiana insieme alla Juve”

MILANO – Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, spendendo parole di stima anche per il Milan: “In Italia ho sempre voluto indossare la maglia della Juve, ad eccezion della parentesi legata ad Empoli in cui sono cresciuto molto. Non ho mai accettato altre proposte, anche se mi sono sempre pervenute da parte di società italiane. Sin da bambino ho avuto sempre grande ammirazione per Juventus e Milan: le reputo le due più grandi squadre del nostro Paese”.

