Marchetti: “Romagnoli-Lazio? Affare quasi impossibile”

MILANO – Nei giorni scorsi il nome di Alessio Romagnoli è stato avvicinato alla Lazio. Il capitano rossonero ha molte richieste sul mercato e la società capitolina pare abbia avuto dei contatti col suo procuratore, Mino Raiola. Tuttavia, sebbene il contratto del difensore sia in scadenza nel 2022, il Milan chiede non meno di 40 milioni di euro per trattarne la cessione. Ai microfoni di Sky Sport ne ha parlato Luca Marchetti: “Voci Romagnoli-Lazio? Mi sento di escludere un affare di questo tipo. Sarebbe molto complicato sia per il costo del cartellino, sia per l’ingaggio del giocatore”.

