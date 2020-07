Marchetti: “Raiola presto convocato dal Milan per parlare di Ibrahimovic e di Donnarumma”

MILANO – Direttamente dagli studi di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato della situazione sul futuro di Ibra. Ecco le sue parole sul futuro dello svedese: “Ibrahimovic è un po’ arrabbiato perché nessuno ancora gli ha parlato di rinnovo. Ora naturalmente Pioli desidera che Ibra rimanga così come Maldini e Massara. Presto ci sarà una convocazione per Mino Raiola dove si parlerà del rinnovo di Donnarumma e di Ibrahimovic. Maldini e Massara dovranno utilizzare un pizzico di diplomazia per fare sentire importante lo svedese.”

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live