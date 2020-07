Marchetti: “Ibra-Milan, decisione già presa. Rebic e Leao restano”

MILANO – Attraverso TMW, Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport esperto di calciomercato, ha parlato dei futuri movimenti in casa Milan: “Resta difficile pensare ad Ibra ancora in rossonero, soprattutto dopo le sue parole nel post Juve. La decisione sembra esser stata già presa, anche da parte della società. Chi invece potrebbe rimanere è Rebic: con l’Eintracht si sta parlando del suo riscatto. Anche su Leao le indicazioni che arrivano sono quelle di una permanenza. Poi il Milan cercherà di investire soprattutto su giovani di grande prospettiva. Un terzino destro, un difensore centrale, una mezz’ala e almeno una punta. Per l’attacco, oltre al nome di Schick, nelle scorse ore si è aggiunto quello di Vlahovic della Fiorentina”.

