Marani: “Pioli, conferma meritata. Ma Gazidis ne esce indebolito”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Marani ha commentato la conferma di Stefano Pioli sulla panchina del Milan: “Credo che nessuno avrebbe potuto immaginarlo. Tuttavia ha fatto 23 punti su 27, è primo nella fase post lockdown, quindi se l’è guadagnata sul campo. Pioli ha avuto un’intelligenza particolare nel saper accompagnare e assecondare la sfida iniziata a gennaio con Ibrahimovic. Proprio assieme allo svedese ha cambiato tutta la squadra”.

SULLA SOCIETA’ – “Da questa storia Gazidis ne esce indebolito, non possiamo girarci attorno. E’ chiaro che il Milan è stato per sei mesi su un progetto che poi non è andato avanti e si è bloccato, quindi sono stati sei mesi persi. E’ giunto il momento che al Milan ci sia chiarezza e che torni ad essere il vero Milan”.

