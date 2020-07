Marani: “Ibrahimovic ha fatto crescere e migliorare tutti nel Milan. Spero resti”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport 24 è intervenuto Matteo Marani, il quale ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole. “Mi auguro che rinnovi con il Milan. E’ un giocatore indispensabile per il Milan, ha cambiato completamente la squadra rossonera. Ha cambiato la mentalità del gruppo, ha fatto crescere e migliorare chiunque. E’ stato trascinante dentro e fuori dal campo. Nessun giocatore poteva cambiare così tanto il Milan. Pioli e Maldini sono stati confermati, ora anche l’uomo che ha cambiato il Milan merita il rinnovo. I rossoneri non sono ancora pronti per rinunciare allo svedese“.