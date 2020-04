Marani: “Credo che il campionato debba ripartire, ma non a maggio”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Lady Radio, il noto giornalista di Sky Sport Matteo Marani, si è espresso a favore della ripresa della stagione: “Ricominciare con gli allenamenti sarebbe un bel segnale verso l’accensione della macchina. Credo che il campionato debba ripartire, anche se secondo me maggio è ancora troppo presto. Però per tra giugno e luglio si può pensare di concludere”.

