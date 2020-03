Marani: “Bisogna chiudere tutto. Uefa? Situazione ridicola, intervengano i governi”

MILANO – L’OMS ha esplicitamente dichiarato che l’emergenza Coronavirus è diventata una vera e propria pandemia eppure, incredibilmente, l’Uefa non vuole sospendere le competizioni europee. A Sky Sport ne ha parlato duramente il giornalista Matteo Marani: “Con le squadre in quarantena la questione dovrebbe essere chiusa. Tutto questo è ridicolo e grottesco, stiamo qui a chiederci se giocare con i governi che stanno bloccando i voli. Assurdo. I giocatori del Getafe giustamente non hanno voluto giocare a Milano. Bisogna essere consapevoli di questa realtà e chiudere tutto. La Uefa forse non si rende conto di cosa stia succedendo, sta facendo un calcolo per i diritti e un movimento di affari. Ma se l’Uefa non blocca le partite, allora devono intervenire direttamente i governi”.

