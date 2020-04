Mancini: “Spero che si potrà tornare presto in campo”

MILANO – Il Commissario Tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del ‘Sole 24 Ore’, soffermandosi su questa situazione di emergenza che anche il calcio sta vivendo: “Valuteremo quando si torneranno a disputare i campionati nazionali, vedremo le decisioni dell’Uefa. Quando potremo cominciare a vederci, quando torneremo a giocare insieme, ci sarà modo per pensarci. Spero che questo accada presto, perché significherebbe aver superato questa triste situazione e magari non vedremo più gente morire”.

